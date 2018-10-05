شاهد.. شيء غريب يتدلى من حذاء ترامب ويثير السخرية!

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف محرج مجددا، أثناء استقلاله الطائرة الرئاسية مغادرا مدينة مينيابوليس.

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والتقطت عدسات المصورين أمس الخميس شيئا أبيض يتدلى من حذاء ترامب عند نزوله من سيارته الليموزين وصعوده درج الطائرة، قال مغردون إنه ورق مرحاض.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الشيء العالق بالحذاء ورق مرحاض أم مجرد ورقة لاصقة، ولكن أيا يكن فقد انفصل هذا الشيء عن قدم ترامب لدى وصوله باب الطائرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها ترامب في مواقف محرجة، فالشهر الماضي ترددت الضحكات أثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن تباها بالإنجازات "الاستثنائية" لإدارته.

وبدلا من التصفيق أو إظهار إعجابهم، بدأ الحضور في الابتسام الذي تحول إلى ضحك مسموع، واندهش ترامب لوهلة قبل أن يمزح قائلا إنه ليس رد الفعل الذي كان يتوقعه، "لكن هذا حسن".

Embarrassing: US President Trump boards Air Force One with what seems to be a piece of toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/HBdLjKio5k — DAILY SABAH (@DailySabah) 5 octobre 2018

المصدر: وكالات