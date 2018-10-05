ترامب: لا تنتخبوا الديمقراطيين لأن ذكاءهم منخفض!

ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناخبين بعدم تسليم الكونغرس في الانتخابات النصفية للديمقراطيين الذين وصفهم بذوي معدل ذكاء (IQ" (Intelligence quotient" منخفض.

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وفي تجمع لمؤيديه في ولاية مينيسوتا، أثار ترامب مخاوف الناخبين من إعادة انتخاب زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي رئيسة للمجلس، وأن تتولى ماكسين ووترز التي وصفها بقليلة الذكاء رئاسة لجنة الشؤون المالية.

وقال ترامب إن ووترز لديها "معدل ذكاء منخفض"، ولا ينبغي استحواذها على واحدة من أهم اللجان، قائلا: "هل يمكنكم تخيل نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب؟ لا تفعلوا ذلك معي. لا أوافق على هذا، ولا أنتم كذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أريد منكم التوقف عن التصويت للديمقراطيين المتطرفين".

ونانسي بيلوسي، البالغة من العمر 78 عاماً، تقود الديمقراطيين في مجلس النواب منذ عام 2003، وترأست بين عامي 2007-2011 ، مجلس النواب. وتم انتخاب ماكسين ووترز، البالغة من العمر 80 عاما، عضوا في الكونغرس منذ عام 1991. ومع أن ترامب الذي يبلغ من العمر 72 عامًا نفسه أصغر قليلاً منها، إلا أنه كان أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا في وقت انتخابه.

وتشتهر ووترز بتصريحاتها الصاخبة وتحفظاتها. ففي عام 2017، طالبت بعزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلطت بينه وبين نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي كانت تطالب بعزله أيضا. كما أعلنت مرارا وتكرارا أن ترامب "يدفع بنفسه لعزله" وأنه مستعد "للاندفاع في أحضان الرئيس الروسي وهو يواصل مهاجمة كوريا".

ويميل ترامب إلى توجيه انتقاداته دوريا لووترز، لأن تصريحاتها المتطرفة غالباً ما تتسبب في إثارة الوسطيين، الذين يحاول الديمقراطيون والجمهوريون استمالتهم إلى جانبهم. لذلك يسعى ترامب على سبيل المثال لوصف ووترز وتقديمها على أنها من الديمقراطيين الراديكاليين.

وستجري انتخابات الكونغرس النصفية يوم الـ 6 نوفمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي