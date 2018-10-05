العقوبات الأمريكية تثني جاكرتا عن امتلاك "سو -35"

كتبت صحيفة "كومرسانت" الروسية أن تنفيذ الصفقة الروسية الإندونيسية حول توريد 11 مقاتلة من طراز "سو-35" إلى جاكارتا أجل بسبب العقوبات الأمريكية المحتملة.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في المصانع الدفاعية الروسية ومصدر مقرب من الحكومة أن مواعيد توريد مقاتلات "سو-35" إلى إندونيسيا تغيرت بسبب القيود التي قد تفرضها واشنطن على جاكارتا في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".

وذكرت أن الولايات المتحدة لم تقدم لإندونيسيا ضمانات تؤكد عدم نيتها فرض العقوبات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الصفقة حول توريد مقاتلات "سو-35" لا تزال قائمة.

وأضافت أن روسيا قد تواجه العقوبات الأمريكية بسبب تنفيذ هذه الصفقة أيضا.

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وتابعت: "كان من المخطط أثناء تنفيذ الصفقة استخدام الأموال التي يخصصها أحد البنوك التجارية. لكن الولايات المتحدة قد تعتبر هذا القرض تعاونا مع شركة "روس أوبورون اكسبورت" وتفرض عقوباتها على البنك".

وأفاد السفير الإندونيسي لدى روسيا، محمد وحيد سوبريادي، في سبتمبر الماضي بأن بلاده تأمل بالحصول على أول مقاتلة "سو-35" في أكتوبر عام 2019.

وقبل ذلك أعلن الدبلوماسي نفسه أن بلاده كانت تأمل بالحصول على المقاتلة الأولى في أكتوبر الجاري.

ووقعت روسيا وإندونيسيا في يونيو الماضي صفقة حول توريد 11 مقاتلة "سو-35" تبلغ قيمتها 1.14 مليار دولار. في مقابل ذلك يتعين على روسيا أن تشتري بضائع إندونيسية بنحو 570 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي