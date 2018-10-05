وزيرة أمريكية "ضحية" ترامب القادمة!

أفادت مجلة "Foreign Policy" بعزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إقالة وزيرة سلاح الجو هيذر ويلسون بسبب عدم رضاه عن عملها على إنشاء القوات الفضائية الأمريكية.

ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة أن إقالة ويلسون قد تتم بعد الانتخابات الانتقالية للكونغرس الأمريكي التي ستجري في نوفمبر القادم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد.

وأضافت المصادر أنه تتم في الإدارة حاليا مناقشة ترشيح شخص جديد لهذا المنصب، مذكرة أن عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، مايك روجرس، الذي يدعم فكرة عسكرة الفضاء منذ وقت بعيد، يعد المرشح الأبرز لهذا المنصب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن ضرورة تحويل القوات الفضائية العسكرية إلى نوع منفصل من القوات العسكرية الأمريكية، داعيا إلى ريادة بلاده في هذا المجال. وقال إن الولايات المتحدة تسعى للزعامة في الفضاء ولا تنوي أن تأتي خلف روسيا والصين.

ووفق الميزانية الدفاعية لعام 2019 يجب على الوكالة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ أن تبدأ العمل على نشر أنظمة المتابعة واعتراض الصواريخ الباليستية في الفضاء في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن ينتهي وضع "الهيكل الفضائي الثابت" بحلول الـ31 من ديسمبر عام 2022. أما نشر أنظمة الاعتراض الأمريكية في الفضاء، فمن الممكن أن يتم بعد ذلك.

وتحظر المعاهدات الدولية في الوقت الراهن نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء، ولم تقم الدول التي تملك التكنولوجيات الفضائية، حتى الآن بنشر أي أسلحة في الفضاء.

المصدر: نوفوستي