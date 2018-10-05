ترامب يشتكي من "طيب مع موسكو.. قاسي مع بيونغ يانغ"!

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الانتقادات غير العادلة الموجهة إليه من قبل ما وصفها بـ "وسائل الإعلام المزيفة" بسبب موقفه المتساهل من روسيا.

وقال ترامب في كلمة ألقاها أمام أنصاره في ولاية مينيسوتا: "قالوا إنني كنت طيبا جدا مع روسيا وقاسيا جدا مع كوريا الشمالية. ولو كنت فظا جدا مع روسيا لقالوا إنني قاس جدا. إنها الأخبار المزيفة، كلها أخبار مزيفة".

وتحقق الولايات المتحدة في "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية والصلة المزعومة للرئيس ترامب بروسيا. ويرفض البيت الأبيض والكرملين على حد سواء كل الاتهامات في هذا المجال.

وأشار الجانب الروسي إلى غياب أي أدلة على صحة هذه الاتهامات، فيما وصفها ترامب بـ"مطاردة الساحرات". كما اتهم ترامب الحزب الديمقراطي في بلاده بمحاولة تقويض شرعية رئاسته.

المصدر: نوفوستي