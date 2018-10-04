برلماني روسي: خطط أوكرانيا لمناورات عسكرية في بحر آزوف استفزاز فج

انتقد نائب رئيس اللجنة لشؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس النواب الروسي، قسطنطين زاتولين، قرار أوكرانيا إجراء مناورات في مياه بحر آزوف، واصفا إياها بالاستفزاز.

ونقلت RT عن زاتولين قوله، اليوم الخميس: "لا شك أن كييف يمكن أن تجري تدريبات، لكن على مسافة غير بعيدة عن الشاطئ، كي لا يغرق البحارة على السفن التي يستخدمونها".

وتحدث البرلماني في تعليقه على إعلان أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ألكسندر تورتشينوف، عن عزم بلاده إجراء تدريبات واسعة النطاق في بحر آزوف (المتصلة بالبحر الأسود عبر مضيق كيرتش قرب سواحل شبه جزيرة القرم).

وأضاف زاتولين أن تورتشينوف استعاد جسارته لأن لا أحد اعترض على قيام أوكرانيا بتمرير اثنتين من سفنها الحربية عبر مضيق كيرتش. كما ذكر البرلماني أن تصريح المسؤول الأوكراني جاء عشية الانتخابات في بلاده وقد يكون هذا التصريح جزءا من حملته الدعائية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال تورتشينوف إن العسكريين الأوكرانيين يخططون لإجراء تدريبات بحرية في إطار حشد بلاده قواها لمواجهة "العدوان الروسي"، حسب تعبيره.

وسابقا أعلنت كييف نيتها إنشاء قاعدة بحرية في بحر آزوف ضمن جهودها لتعزيز الوجود العسكري الأوكراني في المنطقة، فيما أكد أحد نواب البرلمان الأوكراني أن الخطط بهذا الشأن قد صادقت عليها هيئة أركان الجيش.

وذكر خبراء روس أن إقامة قاعدة بحرية في بحر آزوف مستحيلة، علما أن عمق هذا البحر لا يسمح بإبحار سفن عسكرية كبيرة في مياهه.

مع ذلك فقد مرت قطعتان تابعتان للأسطول الأوكراني، هما سفينة البحث والإنقاذ "دونباس" والقاطرة "كوريتس"، أواخر الشهر الماضي، بطول سواحل القرم، بما في ذلك في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا. وكان الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، أعلن أن هاتين السفينتين ستكونان جزءا من القاعدة المستقبلية.

ورافق حرس الحدود الروسي السفينتين المذكورتين وفقا لأحكام القانون الدولي، فيما اتهمت البحرية الأوكرانية روسيا "باختلاق حوادث خطيرة".

المصدر: RT+ نوفوستي