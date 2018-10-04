خبير صور يحدد مكان اختفاء الطائرة الماليزية

أفاد عالم جيولوجيا بأنه وجد طريقا لأشجار محطمة داخل أدغال كمبوديا، يعتقد أنها تقود إلى الطائرة الماليزية المفقودة منذ العام 2014، بحسب ما نشرته صحيفة "ذي صن" البريطانية يوم الخميس.

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كما نقلت الصحيفة عن جون غو الخبير في "تفسيرات الصور عن بُعد" تصريحات، حيث قال جون غو إنه قام بدراسة الصور الموجودة على خرائط غوغل والتي يُزعم أنها تظهر حطام الطائرة المنكوبة في غابة بكمبوديا.

وعلى الرغم من إنفاق الملايين على البحث عن طائرة ركاب، والتي اختفت في 8 مارس 2014، يعتقد منتج الفيديو البريطاني إيان ويلسون أنه وجد الطائرة بقضاء "ساعات" في البحث على الانترنت.

وأشار جون غو في شريط فيديو نشره على يوتيوب إلى أنه وجد الطائرة الماليزية المنكوبة في قمة جبل جنوبي كمبوديا.

وحدد غو موقعا طوله 600 متر من الأشجار المحطمة، قال إنها مسار يؤدي إلى الطائرة، وفق ما نقله موقع صحيفة "صن" البريطانية.

MH370 conspiracy theorists think they've got proof of where the missing plane crash-landed https://t.co/F3RLap6g4Jpic.twitter.com/pGTEaaf2ol — The Sun (@TheSun) 4 October 2018

وأوضح قائلا إن الطائرة حطمت قمم الأشجار على طول المسار، فارتفاع تلك الأشجار أقل من أشجار الغابات المجاورة، يتراوح طول منطقة تحطم الطائرة بين 400 و600 متر، في حين يبلغ عرضها ما يقارب الـ45 مترا، واتجاه سقوطها من الغرب نحو الشرق.

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وطلب بإجراء تحقيق في الموضوع، وتحري الموقع بشكل دقيق.

وكانت طائرة الـ"بوينغ 777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية قد اختفت من شاشات الرادار خلال الرحلة "MH370" المتجهة من كولالمبور إلى بكين وعلى متنها 227 راكبا و12 من أفراد الطاقم، بما في ذلك سائح واحد من روسيا، ليلة 8 مارس 2014.

وعلى الرغم من فشل عمليات البحث الكبيرة والمضنية، التي شاركت في تمويلها عدة دول، في العثور على حطام الطائرة المنكوبة، إلا أنه من المرجح أن تكون الطائرة قد تحطمت جنوب المحيط الهندي.

المصدر: صحيفة "ذي صن" البريطانية