رئيس بولندا: بناء قاعدة أمريكية على أراضينا أمر لا رجعة فيه

أعلن الرئيس البولندي أندجي دودا أن الولايات المتحدة قررت نشر قاعدة عسكرية جديدة في بولندا.

وأوضح الرئيس أن القرار تم اتخاذه بالفعل، ولم يبق إلا حل مسائل تقنية، مؤكدا أن بولندا مستعدة للمساهمة في إنشاء البنية التحتية لتواجد القوات الأمريكية على أراضيها على أساس دائم.

واعتبر دودا أن القاعدة الجديدة ستكون عاملا هاما في ردع ما وصفه بعدوان روسي محتمل، قائلا: "أنا لا أتذكر أن روسيا هاجمت ولو مرة دولة تتواجد فيها القوات الأمريكية".

ومع ذلك أضاف الرئيس البولندي أن بناء قاعدة أمريكية لا تلغي ضرورة تعزيز قوات بولندا نفسها.

وكان السلطات البولندية عبرت في مايو الماضي عن استعدادها لدفع حوالي 1,5-2 مليار دولار كمساهمة في بناء قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها ،ووافقت واشنطن على زيادة عدد قواتها المتواجدة هناك، الذي يبلغ حاليا 3500 شخص.

مصدر: Lenta.ru

سيرغي تورسونوف