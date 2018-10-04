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لاتفيا تفشي أسرار "كي جي بي"

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لاتفيا تفشي أسرار
AFP ILMARS ZNOTINS
برلمان لاتفيا
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وافق برلمان لاتفيا على نشر بعض المواد من الأرشيف التابع للجنة أمن الدولة (كي جي بي) في الجمهورية، والتي تعود للعهد السوفيتي.

وبعد أن صوت 71 نائبا من أصل الـ 100 في البرلمان إلى جانب نشر المواد الأرشيفية، أوضح المكتب الصحفي للبرلمان أن "وثائق لجنة أمن الدولة في الجمهورية اللاتفية السوفيتية ستكون متاحة للاطلاع عليها بالأرشيف الوطني، وسيتم نشر بعضها على الإنترنت".

ومن بين المواد التي سيتم نشرها قبل نهاية العام الحالي دلائل لأرقام الهواتف التابعة للـ "كي جي بي" ووثائق الإحصاءات وقوائم العملاء والمتعاونين مع اللجنة وغيرها.

يذكر، أن لاتفيا شكلت قبل عدة سنوات لجنة خاصة لدراسة المواد الأرشيفية للجنة أمن الدولة السوفيتية لتقييم حجم الأضرار التي تم إلحاقها بالجمهورية كما تقول السلطات اللاتفية وذلك خلال ما تعتبره ريغا "احتلالا سوفيتيا".

المصدر: تاس

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