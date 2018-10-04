الرئيس الكتالوني يقترح وساطة دولية لحل الأزمة مع مدريد

طلب الرئيس الكتالوني كيم تورا من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الموافقة على وساطة دولية في رسالة كُشف عنها الخميس.

وأرسلت نُسخ من الرسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.

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وكتب تورا إلى رئيس الحكومة الاشتراكي باللغة الانجليزية "أكتب لكم رسميا لأطلب منكم السماح لحكومتكم بالدخول في وساطة في أقرب وقت".

وكشفت وسائل إعلام إسبانية الخميس الرسالة الرسمية المؤرخة في 26 سبتمبر وقد أكدها متحدث باسم الحكومة الإقليمية الكتالونية.

وأرسل تورا نسخا من هذه الرسالة إلى 40 زعيما دوليا كي تكون عملية الحوار بأكبر قدر من الشفافية، و"اقترح" في رسالته على سانشيز تسمية وسيط أو عدة وسطاء ينتمون الى مؤسسات أو مراقبين.

وأوضحت مصادر في الحكومة الكتالونية أن الرسالة وجهت إلى هؤلاء لأن بلدانهم أعضاء دائمة في مجلس الأمن الدولي، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليس بين من وجهت إليهم الرسالة علما أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي لم تتلق الرسالة بين جميع دول الاتحاد الأوروبي.

وطلب تورا في الرسالة أيضا من سانشيز أن تُسقط النيابة العامة التهم التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما، بحق 9 قادة في كتالونيا ينتظرون محاكمتهم في السجن لدورهم في أحداث أكتوبر 2017.

المصدر: أ ف ب