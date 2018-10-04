شركة تأمين تطالب حارس كاردشيان بغرامة بالملايين لإهماله

رفعت شركة تأمين أمريكية دعوى قضائية على باسكال دوفييه حارس نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، تطالبه فيها "هو وشركته" بأكثر من 6 ملايين دولار.

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وكانت شركة تأمين كيم رفعت الدعوى على باسكال دوفييه والشركة التي يعمل بها للمطالبة بـ6.1 ملايين دولار، وهو المبلغ الذي دفعته شركة التأمين عن مجوهرات كيم التي سلبت منها تحت تهديد السلاح في 3 تشرين الأول 2016 في فندق بباريس.

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وأوردت ذلك شبكة "سي أن أن"، التي نقلت أن شركة "أمريكان إنترناشونال غروب للتأمين" التي تغطي تأمينات الحماية، تتهم الحارس باسكال دوفييه وشركته المتخصصة بالحماية، بالإهمال في مقتضيات الحراسة الأمنية لنجمة التلفزيون، أثناء وجودها في باريس 2016.

وقد جاء في نص الدعوى، أن كاردشيان ذهبت لوحدها "دون حماية" إلى شقتها، فوجدت القفل مكسورا وكذلك جهاز الإنذار، بالإضافة لغياب الشبكة التلفزيونية المغلقة، فضلا عن أن حارس الشقة لا يمتلك التدريب المفترض.

وتعرضت شقة كاردشيان للسطو المسلح قبل عامين، من طرف خمسة أشخاص يتخفون بزي الشرطة، حسب تقرير وزارة الداخلية الفرنسية.

وكانت "سي أن أن" نقلت عن مصدر ذي صلة قوله، إن كاردشيان، أثناء اقتحام شقتها، كانت في ملهى ليلي مع شقيقاتها، لكن المصدر لم يذكر إن كان الحارس موجودا معهن في الملهى.

المصدر: وكالات