موكب رئيس يصدم صبيا (فيديو)

اصطدم موكب الرئيس البولندي، أندجي دودا، بفتى يسير على سكوتر ركل عند مدخل مدينة أوشفينتشيم، جنوب البلاد، حسبما أفادت محطة RMF FM الإذاعية البولندية، اليوم الخميس.

وأوضحت المحطة أن الحادث وقع بالقرب من مركز للشرطة عند تقاطع طريقين، لدى محاولة الفتى في التاسعة من عمره قطع الشارع راكبا السكوتر واصطدم مع ثالث سيارات الموكب.

وذكرت المحطة البولندية أن الفتى لم يصب بجروح خطيرة لكنه نقل إلى المستشفى لفحصه طبيا، دون أن يصب أحد من ركاب الموكب، بمن فيهم رئيس الدولة، بأي أذى.

المصدر: نوفوستي