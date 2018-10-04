أكثر 200 مليون أمريكي يتلقون "تنبيها رئاسيا" للطوارئ (صورة)

تلقى يوم الأربعاء أكثر من 200 مليون شخص في الولايات المتحدة رسالة واحدة في اللحظة ذاتها مصدرها الرئاسة، بهدف تجربة نظام جديد لتحذير الأمريكيين في أوقات الكوارث والأزمات.

وتضمن نص التنبيه، الذي تم إرساله بعد ظهر يوم الأربعاء، هاته الكلمات "تنبيه رئاسي، هذا اختبار لنظام إنذار الطوارئ اللاسلكي الوطني.. لا يستلزم اتخاذ أي إجراء".

وأجرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (Fema) أول اختبار إنذار طوارئ لاسلكي وطني.

وقدر مسؤولو الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أن حوالي 225 مليون جهاز تتلقى التنبيه في نفس الوقت تقريبا، لكن الرسالة تم بثها من قبل أبراج الهواتف المحمولة لمدة 30 دقيقة، لذلك حصل بعض الأشخاص عليها في وقت متأخر عن غيرهم، فيما حصل بعض الأمريكيين على أربعة تنبيهات في هواتفهم، فيما لم يحصل آخرون على أي شيء إطلاقا.

وفي حالة الطوارئ الفعلية، ستحصل الأجهزة على التنبيه في نفس الوقت أو في أقرب وقت ممكن ، بحسب ما أفاد المسؤولون.

وأطلق البعض على الرسائل اسم "تنبيه ترامب".

Reuters / Brian Snyder

المصدر: وكالات