بولتون: ترامب أقر استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب ستكون أوسع من سابقاتها
Globallookpress
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أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أن الرئيس دونالد ترامب أقر استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب.
وقال بولتون خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن الاستراتيجية الجديدة ستكون أوسع من سابقاتها، وستجمع بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية لمحاربة الإرهاب الموجودة لدى الولايات المتحدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ستركز على حماية الولايات المتحدة وحدودها وبنيتها التحتية، مؤكدا أن واشنطن ستعمل مع حكومات أجنبية وستحثها على "تقاسم الأعباء" فيما يخص مكافحة الإرهاب.
يتبع..
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