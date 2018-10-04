أردوغان يدعو لتشكيل مجلس أمن يضم القارات السبع

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى تشكيل مجلس أمن دولي يضم القارات السبع في العالم.

وأشار أردوغان، في تصريح أدلى به خلال الجلسة الختامية لـ"المنتدى الفكري" الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية "تي آر تي وورلد" في إسطنبول، إلى أن الأمم المتحدة تضم 193 دولة حاليا، مؤكدا ضرورة أن يتشكل مجلس أمن دولي تتمتع فيه تلك الدول بصفة العضوية الدائمة بشكل متناوب.

إقرأ المزيد

وأضاف أردوغان، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، أنه من المستحيل تحقيق العدالة في هذا العالم، في حال فشل ذلك، بقرارات الأعضاء الـ5 الدائمين في مجلس الأمن.

وقال الرئيس التركي بهذا الخصوص: "علينا أن ننجح في تشكيل مجلس أمن تابع للأمم المتحدة يضم القارات الـ7".

ولفت إلى أن "عهد العضوية الدائمة لمجلس الأمن انتهى"، لأن ذلك كان من شروط الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن الوقت قد حان للتغيير لأن العالم حاليا لا يعيش ذات الظروف.

وأوضح أردوغان أن الأمم المتحدة لم تهتد إلى ضالتها في تحقيق العدالة.

وفي الوقت الراهن يضم مجلس الأمن الدولي، الذي عقد أول اجتماع له في 17 يناير 1946، فقط 5 دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو)، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى 10 دول أعضاء غير دائمين، وتمثل 5 دول منها آسيا وإفريقيا، واثنتان أوروبا الغربية، واثنتان أمريكا اللاتينية وواحدة أوروبا الشرقية.

ودعت تركيا في الفترة الأخيرة بإصرار إلى إجراء إصلاحات في مجلس الأمن، الذي يعتبر المنصة الأساسية لمناقشة وحل الأزمات الدولية والإقليمية والداخلية التي تهدد السلام والاستقرار في العالم، ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حقيقة عدم وجود أي دولة إسلامية ممثلة في المجلس بـ"الظلم".

المصدر: الأناضول + وكالات