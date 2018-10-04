الولايات المتحدة تهدد بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى

لمحت الولايات المتحدة اليوم الخميس إلى أنها قد تنسحب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي أبرمت قبل 30 عاما خلال الحرب الباردة إذا استمرت روسيا "بانتهاك" هذا الاتفاق.

وقال السفير الأمريكي إلى مؤتمر الأمم المتحدة لنزع الأسلحة، روبرت وود، للصحفيين في جنيف، إن روسيا تنتهك المعاهدة من خلال نشرها صواريخ "9 إم 729" على الرغم من أنها تنفي حتى وجود هذه المنظومة.

وقال وود: "هذا الوضع لا يحتمل وعلينا اتخاذ تدابير لمواجهة هذا الانتهاك المستمر لهذه المعاهدة المهمة".

وأكد المسؤول الأمريكي أن هذا الموضوع سيكون إحدى الأولويات خلال محادثات حول نزع الأسلحة في الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأضاف وود: "لا أعرف إلى متى يمكن أن نستمر في احترام التزاماتنا التي تنص عليها هذه المعاهدة في حين تنتهكها روسيا بشكل صارخ وعلني".

وعلى مدار العامين تشتكي الإدارة الأمريكية من نشر موسكو منظومة صواريخ "9 إم 729" التي تشكل، بحسب واشنطن، انتهاكا لمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي وقعها عام 1987 الرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريغان، والرئيس السوفياتي، ميخائيل غورباتشوف.

ومنذ الاتهامات الأولى بشأن منظومة صواريخ "9 إم 729" تصر روسيا على التأكيد بأن هذه المنظومة لا تشكل انتهاكا للمعاهدة.

المصدر: أ ف ب