ظريف يغرد معلقا على تصريحات ترامب بشأن السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني، يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يذل السعوديين مرارا وتكرارا بالقول إنهم لا يمكنهم أن يدوموا أسبوعين بدون دعمه.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا هو تعويض الوهم بأنه يمكن الاستعانة بمصادر خارجية للأمن".

وتابع قائلا "نمد يدنا مرة أخرى إلى جيراننا.. دعونا نبني "منطقة قوية"، ونوقف هذا الغرور".

President Trump repeatedly humiliates the Saudis by saying they can't last 2 weeks without his support. This is the recompense for the delusion that one's security can be outsourced.

We again extend our hand to our neighbors: let's build a "strong region", and stop this conceit. pic.twitter.com/pKEreBBbNN — Javad Zarif (@JZarif) 4 октября 2018 г.

والثلاثاء، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من أنه لن يبقى في السلطة "لأسبوعين" دون دعم الجيش الأمريكي، وطلب منه "مكافأة" على خدماته.

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وقال ترامب أمام تجمع انتخابي في ولاية ميسيسبي وسط الولايات المتحدة، "نحن نحمي السعودية.. ستقولون إنهم أغنياء.. وأنا أحب الملك، الملك سلمان.. لكني قلت له أيها الملك، نحن نحميك، ربما لا تتمكن من البقاء لأسبوعين من دوننا، وعليك أن تدفع لجيشك".

وكان ترامب قد شكا السبت من تقديم الجيش الأمريكي "المساعدات" لجيوش السعودية، حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، واليابان وكوريا الجنوبية.

وصرح أنه أجرى محادثة هاتفية مع العاهل السعودي لبحث هذه المسألة، وأضاف: "أحب السعودية، واليوم تحدثت مطولا مع ملكها سلمان بن عبد العزيز وقلت له أيها الملك: "لديك تريليونات الدولارات ومن دوننا من يعلم ماذا سيحدث!".

وتابع: "أخبرته، ربما لن تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك، لأنها قد تتعرض للهجوم، لكن معنا هي في أمان تام، ولكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه".

المصدر: وكالات + "تويتر"