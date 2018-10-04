 
مباشر

العدل الأمريكية تتهم 7 عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية بالتورط في مؤامرة قرصنة إلكترونية دولية

أخبار العالم

العدل الأمريكية تتهم 7 عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية بالتورط في مؤامرة قرصنة إلكترونية دولية
Reuters Carlo Allegri
راية وزارة العدل الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvof

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات لـ7 أشخاص قالت إنهم عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية بالتورط في شن عمليات اختراق إلكتروني لعدد من المؤسسات الدولية.

وقال مساعد النائب العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون ديميرس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في مقر وزارة العدل الأمريكية: "نعلن عن توجيه اتهامات لـ7 عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية بخرق عدد من القوانين الجنائية الأمريكية لتنفيذ أنشطة إلكترونية تخريبية ضد الولايات المتحدة وحلفائها".  

وأشار ديميرس إلى أن هذه الاتهامات منسوبة لبعض "العملاء الروس، الذين عملوا على تنفيذ عملية سرية في لاهاي" وتم طردهم من هولندا، بالإضافة "إلى عدد من زملائهم في موسكو".

ولفت إلى أنهم متهمون بـ"التآمر من أجل قرصنة معلومات أشخاص في مؤسسات واقعة على أراضي الولايات المتحدة وكندا وأوروبا للحصول على معلومات بهدف الاستفادة منها في مصلحة الاتحاد الروسي".

ولفت ديميرس إلى أن الهجمات الإلكترونية المزعومة المنسوبة للمتهمين الـ7 هدفت لكشف "معلومات عن الحالة الصحية للرياضيين من وكالات مكافحة المنشطات والاتحادات الرياضية لأغراض مختلفة".

وأضاف أن "من بين الأهداف الأخرى لهذه المؤامرة كانت مختبرات كيميائية في لاهاي وشركة معنية بإدارة محطة نووية داخل الولايات المتحدة".

من جانبه، ذكر نائب الدائرة الشرقية في ولاية بينسلفانيا، سكوت بريدي، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أن "هؤلاء الأشخاص يواجهون اتهامات بمحاولات اختراق الحواسيب والشبكات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم".

وقال بريدي موضحا: "ضحايا هذه التصرفات غير الشرعية هم وكالات ومنظمات خاصة بمكافحة المنشطات داخل الولايات المتحدة وخارجها، مثل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات ومحكمة التحكيم الرياضية والاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي لكرة القدم بالإضافة إلى 34 منظمة رياضية أخرى".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن المتهمين الـ7 حاولوا الحصول على معلومات سرية حول الرياضيين المحترفين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب وسيط في نقل أموال عربية؟