وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة عمل رسمية تشمل لقاء مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي.

وتبدأ الزيارة بعشاء غير رسمي بين بوتين ومودي في مقر رئيس الوزراء بنيودلهي، ومن المتوقع أن يتبادلا الآراء حول مجموعة من القضايا الدولية والثنائية.

وتنطلق الأجندة الأساسية من الزيارة يوم الخميس حيث من المخطط أن يجري بوتين ومودي محادثات شاملة بمشاركة وفدي الطرفين، يتوقع أن تتوج بتوقيع عدد من الاتفاقات، بالإضافة إلى بيان مشترك.

وتشمل حزمة الوثائق التي سيتم توقيعها، الاتفاق حول توريد منظومات صاروخية روسية للدفاع الجوي من طراز "إس-400" للهند في إطار صفقة تصل قيمتها حوالي 5 مليارات دولار.

المصدر: وكالات