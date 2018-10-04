الناتو يؤكد عزمه على مواجهة "الهجمات الإلكترونية الروسية

أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الخميس، أن الحلف يرى ضرورة في زيادة حجم الاستثمارات في المجال الدفاعي بصورة عاجلة .

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وقال ستولتنبيرغ، في مؤتمر صحفي، عقده في بروكسل في ختام محادثاته مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو، إن الحلف سيقوم بتعزيز قدراته في الفضاء السبراني، "ردا على هجمات إلكترونية من قبل روسيا.

وأوضح الأمين العام: "أن الناتو سيواصل تعزيز وسائل الدفاع والردع في الفضاء السبراني.. فنحن نحقق نجاحات كبيرة (في هذا المجال)".

واعتبر ستولتنبيرغ أن دليل هذه النجاحات ما وصفه بإحباط "الهجوم الإلكتروني الروسي" على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هولندا.

وتابع قائلا إن الحلف كثيرا ما يواجه هجمات إلكترونية تستهدف منشآته العسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بايليفيلد، إن 4 مواطنين روس حاولوا تنفيذ هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ولاحقا قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إن اتهام هولندا لا أساس له، إذ أن روسيا تملك حق الوصول إلى معلومات المنظمة.

المصدر: وكالات