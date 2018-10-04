ميركل تترك رسالة في نصب ضحايا المحرقة النازية في القدس

زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس النصب التذكاري لضحايا "المحرقة النازية" من اليهود في متحف "ياد فاشيم" في القدس الغربية.

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ووضعت ميركل إكليلا من الزهور على النصب التذكاري وحضرت مراسم إحياء ذكرى المحرقة التي راح ضحيتها 6 ملايين من اليهود على يد النازيين. وكتبت ميركل عدة كلمات في سجل الزائرين للمتحف.

وقالت ميركل أثناء كلمة ألقتها في المتحف: "منذ نحو 80 عاما في ليلة المذبحة في الـ9 من نوفمبر واجه اليهود في ألمانيا كراهية وعنفا لا يمكن تصورهما، تلتهما جرائم لا سابق لها ضد الحضارة".

وأكدت ميركل أن ألمانيا تتحمل المسؤولية الدائمة عن الحفاظ على الذاكرة حول هذه الجرائم وعن مواجهة معاداة السامية وكراهية الأجانب والعنف".

ووصلت المستشارة الألمانية إلى إسرائيل، مساء أمس الأربعاء، ويرافقها في زيارتها 14 وزيرا من حكومتها.

المصدر: رويترز