هولندا تطرد 4 روس بتهمة تنفيذ هجوم إلكتروني على منظمة دولية

صرحت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بايليفيلد، بأن 4 مواطنين روس حاولوا تنفيذ هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأفادت الوزيرة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بأن محاولة الهجوم نفذت في الـ13 من أبريل الماضي، مضيفة أن "الموظفين الـ4 في المخابرات الروسية" المشتبه بهم بالتورط في هذا الهجوم طردوا من البلاد في اليوم نفسه.

وأشارت إلى أن المتهمين الـ4 دخلوا هولندا بجوازات سفر دبلوماسية.

وشددت على أن المتورطين الأربعة وهم: ألكسي مورينيتس، ويفغيني سيريبرياكوف، وأوليغ سوتنيكوف، وأليكسي مينين، كانوا يعملون لصالح دائرة الاستكشاف الرئيسية. وزعمت الوزيرة أن المخابرات الهولندية تمكنت من الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية التي استخدمها المشتبه بهم.

وأفادت الوزيرة باستدعاء السفير الروسي في هولندا، ألكسندر شولغين، إلى وزارة الخارجية الهولندية لتوضيح الوضع حول هذا الهجوم الإلكتروني.

هذا وأكد الجانب الهولندي أن المشتبه بهم بالتورط في الهجوم حاولوا الحصول على المعلومات الخاصة بالتحقيق في إسقاط طائرة "بوينغ" الماليزية (رحلة MH17) فوق الأراضي الأوكرانية عام 2014.

وتدل معلومات السلطات الهولندية على أن "العملاء الروس" أوقفوا سيارتهم المجهزة بمعدات إلكترونية خاصة في موقف تابع لفندق يقع قرب مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك لتدمير أنظمة الأجهزة التابعة لها.

المصدر: وكالات