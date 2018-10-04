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انتشال 5 جثث لمهاجرين قبالة سواحل أدرنة التركية

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انتشال 5 جثث لمهاجرين قبالة سواحل أدرنة التركية
Reuters Yannis Behrakis
بحر إيجه، أرشيف
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تمكنت فرق خفر السواحل التركية من انتشال جثث 5 مهاجرين غير نظاميين، لقوا حتفهم بغرق قاربهم قبالة سواحل ولاية أدرنة غربي البلاد.

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وأفادت سلطات الولاية، بأن القارب المطاطي الذي كان يقل المهاجرين غرق قبالة سواحل منطقة إنز.

وتحسبا لوجود مهاجرين آخرين على متن القارب، بدأت فرق خفر السواحل التركية بأعمال البحث في محيط المكان الذي غرق فيه القارب.

وذكرت مواقع إعلامية أن سبعة لاجئين سوريين من عائلة واحدة، لقوا حتفهم قبالة سواحل ولاية أدرنة التركية.

وأوضحت أن الأشخاص السبعة هم من قرية "كوليجا" الواقعة في محافظة الحسكة.

المصدر: الأناضول +وكالات

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