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خامنئي: إيران تواجه فترة حساسة

أخبار العالم

خامنئي: إيران تواجه فترة حساسة
Reuters Caren Firouz
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
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أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، أن بلاده تواجه فترة حساسة بسبب التهديدات الأمريكية والمصاعب الاقتصادية.

وقال خامنئي في كلمة أمام قادة الحرس الثوري: "حساسية الظروف، التي نمر بها جاءت نتيجة سياسات الاستكبار العالمي في المنطقة".. "اقتصادنا الوطني سيكسر الحظر المفروض وسيوجه شعبنا بذلك صفعة أخرى لأمريكا".

ويزداد التوتر حدة بين إيران والولايات المتحدة بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع طهران وأعاد فرض العقوبات عليها.

المصدر: وكالات

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