شاهد.. إيفانكا ترامب توزع الطعام في شوارع كارولينا

وزعت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، أمس الأربعاء، الطعام على عدد من العائلات المتضررة من إعصار فلورنس في ولاية كارولينا الشمالية.

وأمضت إيفانكا، البالغة من العمر 36 عاما، ما يقارب 40 دقيقة مع عمال الإغاثة سلمت خلالها الطعام للضحايا الموجودين داخل كنيسة هايد بارك المعمدانية في مقاطعة روبسون.

كما قدمت إيفانكا الطعام للناس الذين يقودون السيارات، والتقطت العديد من الصور التذكارية معهم. وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة إيفانكا البسيطة، حيث ارتدت بنطالا أسود اللون وقميصا أبيض.

ولقي 5 أشخاص حتفهم بينهم امرأة ورضيعها، بعدما سقطت شجرة على منزلهم في ويلمنجتون، بولاية كارولينا الشمالية شرقي الولايات المتحدة، بسبب الإعصار فلورنس الذي غمر شوارع المدينة بالمياه مع هطول الأمطار بغزارة وارتفاع كبير في منسوب مياه البحر قبل أن تتراجع قوة الإعصار ليتحول إلى عاصفة استوائية لا تزال قادرة على إحداث دمار هائل.

RELIEF AID: First Daughter Ivanka Trump visited a relief site in Lumberton, N.C. Wednesday to hand out supplies to residents displaced by Hurricane Florence. Trump spoke with volunteers, posed for photos and handed meals and water to drivers as they pulled up to the site. pic.twitter.com/cdvkDqcjny — World News Tonight (@ABCWorldNews) 3 octobre 2018

المصدر: ديلي ميل