مقتل 4 جنود أتراك وإصابة آخرين بتفجير جنوب شرقي البلاد

قتل 4 جنود أتراك وأصيب 5 آخرون بتفجير قنبلة اليوم الخميس في محافظة بطمان جنوب شرقي تركيا.

وأفادت قناة "HaberTurk" التركية بأن العسكريين كانوا يؤمنون عمالا يشيدون طريقا في محافظة بطمان، مضيفة أن تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع تم أثناء مرور مدرعة عسكرية تنقل الجنود.

ونقل المصابون إلى مستشفى قريب من موقع الهجوم، وأكد مكتب محافظ بطمان المعلومات حول حصيلة الضحايا والمصابين، مشيرا إلى أنه بدأت في المنطقة عملية واسعة النطاق للبحث عن الإرهابيين المسؤولين عن التفجير.

المصدر: تاس