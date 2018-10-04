صحفي بريطاني: سكريبال رفض الانتقال إلى الولايات المتحدة

تحدث الصحفي من شبكة "بي بي سي" البريطانية، مارك أوربان أن العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال الذي سمم في مدينة سالزبوري ببريطانيا، لا يريد أن ينتقل إلى دولة أخرى.

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وكتب أوربان في كتابه الجديد بعنوان "Skripal files" الذي بدأ بيعه اليوم الخميس: "حاليا لا يزال سكريبال وابنته تحت حماية الشرطة، ولا يمكنهما العمل. لكن مسألة عودة سكريبال إلى منزله (في سالزبوري) لا تطرح، وسينقل هذا المنزل إلى دافعي الضرائب البريطانيين الآخرين، وحياته (سكريبال) في هذا الشارع انتهت... ولكن إذا وضع سكريبال وابنته في ملجأ آمن ما تحت حماية الشرطة لمدة عدة أشهر وحتى عام كامل فلا يمكن أن يستمر ذلك إلى الأبد، والسؤال عن مكان سكنهما سيطرح من جديد"!

وأفاد مؤلف الكتاب بأن سيرغي سكريبال يرفض فكرة انتقاله إلى دولة أخرى وخاصة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: "أثناء فترة وجود سكريبال في المستشفى اقترح داونينغ ستريت" (الحكومة البريطانية) نقلهما إلى الولايات المتحدة أو دولة أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية ولديهما الوثائق الشخصية الجديدة. لكن سيرغي سكريبال وابنته لم تعجبهما هذه الفكرة، حسبما سمعته".

وكانت صحيفة "The Gardian" البريطانية نشرت في وقت سابق مقتطفات من كتاب أوربان أفاد فيه بأن سكريبال بعد حادث تسميمه في سالزبوري، لم يرد "في البداية أن يعترف بأنه أصبح هدفا للكرملين"، مضيفا أن سكريبال كان يدعم النهج السياسي الروسي في الكثير من المجالات ويعترف بضم القرم إلى روسيا.

وفي تعليقها على نشر هذا الكتاب وصفته السفارة الروسية في بريطانيا بأنه استبدال للظهور العلني لسكريبال على الشاشات ولشهاداته فيما يخص تسميمه في سالزبوري.

المصدر: نوفوستي