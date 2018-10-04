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البنتاغون: تسليم روسيا "إس-300" لسوريا خطوة غير مسؤولة

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البنتاغون: تسليم روسيا
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
منظومة "إس-300" التي نقلت إلى سوريا على متن طائرة "روسلان" التابعة لوزارة الدفاع الروسية
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وصفت وزارة الدفاع الأمريكية تسليم روسيا لأنظمة "إس-300" الصاروخية لسوريا بأنه خطوة غير مسؤولة.

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ونقلت قناة "CNN" عن ممثل في البنتاغون قوله: "تسليم أنظمة الدفاع الجوي هذه للنظام السوري خطوة غير مسؤولة بصراحة... ويشابه ذلك تقديما متعمدا للغطاء الإضافي للأعمال السيئة لشركائها (شركاء روسيا) وخاصة لإيران وسوريا".

وعبر وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، في واشنطن سابقا عن اعتقاده أن تسليم أنظمة "إس-300" الروسية لسوريا سيؤدي إلى زيادة التهديد للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء الماضي، بتسليم روسيا 49 وحدة من المعدات لسوريا في إطار تسليم أنظمة "إس-300" لها بهدف رفع أمن العسكريين الروس الموجودين في سوريا.

المصدر: تاس

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