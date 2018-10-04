البنتاغون: تسليم روسيا "إس-300" لسوريا خطوة غير مسؤولة

وصفت وزارة الدفاع الأمريكية تسليم روسيا لأنظمة "إس-300" الصاروخية لسوريا بأنه خطوة غير مسؤولة.

إقرأ المزيد

ونقلت قناة "CNN" عن ممثل في البنتاغون قوله: "تسليم أنظمة الدفاع الجوي هذه للنظام السوري خطوة غير مسؤولة بصراحة... ويشابه ذلك تقديما متعمدا للغطاء الإضافي للأعمال السيئة لشركائها (شركاء روسيا) وخاصة لإيران وسوريا".

The Pentagon on Russia’s delivery of the S-300 air defense system to Syria: "Providing these air defense capabilities to the Syrian Regime is frankly irresponsible" and "appears to be intended to provide additional cover to the nefarious activities of its partners Iran & Syria" — Ryan Browne (@rabrowne75) October 3, 2018

وعبر وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، في واشنطن سابقا عن اعتقاده أن تسليم أنظمة "إس-300" الروسية لسوريا سيؤدي إلى زيادة التهديد للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء الماضي، بتسليم روسيا 49 وحدة من المعدات لسوريا في إطار تسليم أنظمة "إس-300" لها بهدف رفع أمن العسكريين الروس الموجودين في سوريا.

المصدر: تاس