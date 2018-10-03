بالفيديو.. تيريزا ماي تتحدى منتقديها وترقص على أنغام ABBA

ظهرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام مؤتمر الحزب المحافظ، وهي ترقص على أنغام أغنية Dancing Queen لفرقة ABBA السويدية المشهورة.

وانتشرت مقاطع فيديو لرقصة رئيسة الوزراء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ولاقت اهتماما كبيرا.

ورجحت بعض وسائل الإعلام بأن حركاتها كانت نوعا من السخرية الذاتية بعد محاولاتها السابقة للرقص، التي لاقت اهتماما أيضا وأثارت موجة من الانتقادات والتعليقات الساخرة.

من جهته، أشار مكتب رئيسة الوزراء إلى أن تصرفات ماي كانت عفوية.

وكانت تيريزا ماي قد رقصت خلال زيارتيها لجنوب إفريقيا وكينيا في أغسطس الماضي، فيما سخر العديد من المتابعين من حركاتها الراقصة وقتها وشبهوها بـ "الرجل الآلي".

المصدر: وكالات