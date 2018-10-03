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بومبيو يبحث مع محمد بن سلمان "سبل التصدي" لإيران

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بومبيو يبحث مع محمد بن سلمان
Reuters Brendan McDermid
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو بحث عبر الهاتف "سبل مواجهة" إيران مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن الجانبين بحثا طائفة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية، بما في ذلك اليمن ومواجهة "النشاطات الخبيثة" للنظام الإيراني في المنطقة.

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وأضافت الخارجية أن بومبيو ومحمد بن سلمان ناقشا كذلك توسيع التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن مايك بومبيو عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصداقة الموقعة مع إيران في عام 1955 ردا على قرار محكمة العدل الدولية في شكوى طهران ضد واشنطن، والقاضي بإلغاء الولايات المتحدة عقوباتها على السلع "الإنسانية" الموجهة لإيران، وضمان سلامة الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية.

المصدر: RT

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