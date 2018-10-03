بولتون: سنراجع جميع الاتفاقات التي قد تعرضنا للمساءلة دوليا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن الإدارة الأمريكية تعمل على مراجعة جميع اتفاقيات بلاده الدولية التي قد تعرضها لقرارات ملزمة من جانب محكمة العدل الدولية.

وأشار بولتون إلى ما أسماه بـ "إساءة إيران لمحكمة العدل الدولية"، قائلا: "سنبدأ في مراجعة جميع الاتفاقيات الدولية التي قد تعرض الولايات المتحدة لأحكام قضائية يزعم بأنها ملزمة في حل النزاع في محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تجلس "مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مسيسة لا أساس لها ضدنا".

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وجاءت أقوال بولتون بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة أنهت العمل بمعاهدة الصداقة مع طهران.

وقد أمرت المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، الولايات المتحدة بضمان عدم تأثير العقوبات المفروضة على إيران، التي ستفرضها واشنطن الشهر المقبل، على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني، مؤكدة في نفس الوقت أن العقوبات التي فرضتها حكومة ترامب في مايو تنتهك شروط معاهدة الصداقة بين البلدين لعام 1955.

المصدر: رويترز