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سقوط 5 جرحى على الأقل بإطلاق نار في فيلادلفيا الأمريكية

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سقوط 5 جرحى على الأقل بإطلاق نار في فيلادلفيا الأمريكية
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المركز التجاري Dollar General store في مدينة فيلادلفيا الأمريكية الذي وقع إطلاق النار بالقرب منه
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أصيب 5 أشخاص على الأقل جراء حادث إطلاق نار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وقالت الشرطة إن مجهولا أطلق النار من داخل سيارة بيضاء عند المركز التجاري Dollar General store الواقع في منطقة جيرمانتاون بالمدينة، بحسب وسائل إعلام أمريكية، مرجحة وجود أكثر من شخص داخل السيارة.

وقال قائد شرطة فيلادلفيا، ريتشارد روس، إن إطلاق النار لا يبدو عشوائيا، بل مقصودا واستهدف هؤلاء الأشخاص تحديدا.

وأضاف أنه لم يتم العثور على أي سلاح في مكان الحادث، مشيرا إلى أن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف في الوقت الحالي.

ونقل المصابون الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما، إلى مستشفى آينشتاين في المدينة، لتلقي العلاج، علما أن حالة 4 منهم مستقرة، فيما لا يزال الخامس في حالة خطرة.

NBC

المصدر: وكالات

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