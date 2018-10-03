سقوط 5 جرحى على الأقل بإطلاق نار في فيلادلفيا الأمريكية

أصيب 5 أشخاص على الأقل جراء حادث إطلاق نار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وقالت الشرطة إن مجهولا أطلق النار من داخل سيارة بيضاء عند المركز التجاري Dollar General store الواقع في منطقة جيرمانتاون بالمدينة، بحسب وسائل إعلام أمريكية، مرجحة وجود أكثر من شخص داخل السيارة.

وقال قائد شرطة فيلادلفيا، ريتشارد روس، إن إطلاق النار لا يبدو عشوائيا، بل مقصودا واستهدف هؤلاء الأشخاص تحديدا.

وأضاف أنه لم يتم العثور على أي سلاح في مكان الحادث، مشيرا إلى أن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف في الوقت الحالي.

.@FOX29philly Breaking News. Five people shot at Germantown and Wister. One shot in the head, extremely critical. Police on scene.#fox29 — Dave Schratwieser (@DSchratwieser) 3 октября 2018 г.

ونقل المصابون الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما، إلى مستشفى آينشتاين في المدينة، لتلقي العلاج، علما أن حالة 4 منهم مستقرة، فيما لا يزال الخامس في حالة خطرة.

5 men shot from a moving car on Germantown Ave. Police have the parking lot to Dollar General store roped off. No arrests so far. Philly Police Commissioner is on scene. @NBCPhiladelphiahttps://t.co/45yZoJD4f1pic.twitter.com/Un3gVpv4Yo — Drew Smith (@drewsmithtv) October 3, 2018

NBC

Investigators are towing a car wrapped up in blue tarps from the Allentown crime scene where a car exploded last night. 3 people died, identities not released @NBCPhiladelphiapic.twitter.com/iyr0UAYlgf — Drew Smith (@drewsmithtv) September 30, 2018

المصدر: وكالات