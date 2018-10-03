واشنطن تنسحب من البروتوكول الملحق باتفاقية فيينا ردا على شكوى فلسطين

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أن الرئيس دونالد ترامب قرر الانسحاب من البروتوكول الملحق باتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.

وأوضح بولتون خلال مؤتمر صحفي له في البيت الأبيض: "هذا الأمر متعلق بالقضية التي رفعها ما يسمى بدولة فلسطين ضد الولايات المتحدة، متحدية نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس".

وأكد بولتون أن الولايات المتحدة لا تزال طرفا في اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية وتتوقع من كافة الأطراف الأخرى "الالتزام بتعهداتها الدولية بموجب الاتفاقية".

ويخص البروتوكول الملحق باتفاقية فيينا تسوية الخلافات الدبلوماسية بين الدول، ويخول محكمة العدل الدولية تسوية هذه الخلافات.

وكانت فلسطين قد رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولي بعد نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: رويترز