مهاتير محمد يشكك بعدد قتلى اليهود في محرقة هتلر

وصف رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، اليهود بأنهم "معقوفو الأنف"، مبينا أن عدد الذين قتلوا من اليهود في ما يعرف بـ"الهولوكوست"، غير صحيح، وأنه أقل مما تعلنه إسرائيل بكثير.

ورد مهاتير (93 عاما) خلال مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، على سؤال عن وصفه لليهود بهذا الأمر في كتابه الصادر عام 1970 بعنوان "معضلة الملايو"، قائلا: إنهم "معقوفو الأنف، الكثير يصف الماليزيين بأنهم ذوو أنوف بدينة، ولم نعترض، ولم نخض حربا لأجل هذا".

وأضاف: "المشكلة في الشرق الأوسط بدأت مع إنشاء إسرائيل، وهذه هي الحقيقة"، مشيرا إلى أن "عدد اليهود الذين قتلوا في المحرقة 4 ملايين وليس 6 ملايين كما يدعون".

وانتقد الرئيس الماليزي إسرائيل في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وقال إن "جذور الإرهاب تنبع من عام 1948 عندما تمت مصادرة أراضي الفلسطينيين من قبل إسرائيل وذبح الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أرضهم، كما تمت مصادرة منازلهم ومزارعهم بالقوة".

وأصبح مهاتير محمد أكبر رئيس للوزراء في العالم في مايو الماضي، عقب فوزه على رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، كما وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 1981 و2003.

المصدر: اليوم السابع