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حرس غولن يطلق النار

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حرس غولن يطلق النار
AP
رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن
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أطلق حرس منزل رجل الدين التركي المعارض، فتح الله غولن، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، طلقات نارية تحذيرية على أحد المارة الذي اقترب من المنزل للاشتباه بأنه يحمل سلاحا.

وأكدت شرطة بنسلفانيا أنها تتعامل مع الحادث، بحسب قناة "سي إن إن".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم غولن قوله إن الرجل المشتبه به هرب من المكان، وأكد أن لا أحد أصيب بأذى جراء الحادث.

وتتهم تركيا فتح الله غولن وهو زعيم منظمة FETÖ المصنفة كإرهابية من قبل أنقرة ويقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات، بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة على سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان صيف 2016، وتطالب واشنطن بتسليمه.

وطلبت نيابة مدينة إسطنبول التركية من المحكمة بإصدار 3623 حكما بالسجن المؤبد بحق غولن. 

من جانبها، ترفض واشنطن تسليم غولن لأنقرة، مطالبة إياها بتقديم الأدلة على تورط الداعية المعارضة في المحاولة الانقلابية.

المصدر: وكالات

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