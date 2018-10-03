ألمانيا.. اعتقال شخص ثامن على صلة بجماعة يمينية متطرفة

ذكر مكتب الادعاء الاتحادي أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على شخص ثامن تشتبه بأنه عضو في جماعة يمينية متطرفة هاجمت أجانب في مدينة كيمنتس شرق البلاد وخططت لهجمات على ساسة.

وقال مكتب الادعاء الاتحادي إن المشتبه به الثامن ألقي القبض عليه في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي في كيمنتس، وأضاف المكتب أن قاضيا مدد احتجاز جميع المشتبه بهم.

وعبّر المكتب عن اعتقاده بأن الرجل عضو في "ثورة كيمنتس"، وهي منظمة سميت باسم المدينة، حيث أدى مقتل رجل ألماني طعنا في هجوم يُنسب لمهاجرين إلى أسوأ عنف لليمين المتطرف في ألمانيا منذ عقود.

واحتجزت السلطات ستة رجال تشتبه بأنهم أعضاء في المنظمة يوم الاثنين في ولاية ساكسونيا، حيث تقع كيمنتس وولاية بافاريا جنوب شرق البلاد.

وذكر المكتب أن الموقفين متهمون بالتخطيط لهجمات على موظفين حكوميين وساسة كبار، مضيفا أن جماعة "ثورة كيمنتس" أهدافها تتسق مع أهداف المنظمات الإرهابية.

وهاجم خمسة من يعتق أنهم من أعضاء الجماعة مهاجرين في كيمنتس في الـ14 من سبتمبر الماضي مستخدمين زجاجات ومسدسات الصعق الكهربائي.

وخططت المنظمة لشن هجوم آخر في الثالث من أكتوبر الماضي، وهو يوم عطلة وطنية بمناسبة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية عام 1991.

المصدر: وكالات