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عندما يمزح رئيس فينقلب السحر على الساحر

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عندما يمزح رئيس فينقلب السحر على الساحر
Reuters Kevin Lamarque
(صورة أرشيفية)
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أثار نشر الرئيس البولندي أندجيه دودا على حسابه في تويتر صورة له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى التلاعب بها، موجة من الانتقادات في المجتمع البولندي.

وكتب دودا معلقا على الصورة: "يكتبون لي أن انتصار الأبيض والأحمر (المنتخب البولندي) أمس في الدور قبل النهائي للبطولة العالمية للكرة الطائرة أدى إلى تراجع في العلاقات بين بولندا والولايات المتحدة الأمريكية.. (هم) أرسلوا هذه الصورة دليلا.. لقد وقعت من الضحك".

وقد نشر ترامب الصورة الحقيقية قبل أسبوع، على صفحته في تويتر، وأثارت عاصفة من الاستنكار بين البولنديين، بسبب ظهور رئيسهم واقفا بانحناء إلى جانب الرئيس الأمريكي الجالس على الطاولة.

وألقى البولنديون باللوم على دودا، لانحناء وارسو لواشنطن على حساب المصالح الوطنية.

ولكن الصورة التي نشرها الرئيس البولندي تم التلاعب بها كمزحة حيث تم استبدال رأسي الرئيسين، فوضع رأس ترامب على جسم دودا، ليبدو وكأن الرئيس البولندي هو الجالس وترامب من وقف منحيا كدليل على "الهزيمة".

المصدر: نوفوستي

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