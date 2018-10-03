الناتو: نطالب روسيا بتوضيحات والكرة في ملعبها

أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن قيادة الحلف ستتمسك بفرضية أن روسيا تخرق معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة ما لم تقدم توضيحات مرضية بشأن الصواريخ المجنحة 9М729.

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وقال ستولتنبرغ اليوم الأربعاء: "نحثهم (الروس) على الإجابة عن أسئلتنا وما لم يقدموا الإجابات، سنواصل اعتبار أن التفسير الأكثر منطقية هو أن المعاهدة تنتهك".

وأضاف: "نعتقد أن الكرة في ملعب روسيا، ونتوقع أن تقدم إيضاحات بشأن الصاروخ الجديد، نريد التنفيذ الكامل للمعاهدة".

وعبر الأمين العام للناتو عن أمله بأن يتم طرح مسألة خرق روسيا المزعوم للمعاهدة خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو الذي يعقد اليوم الأربعاء وغدا الخميس في بروكسل.

وأضاف ستولتنبرغ أن حلفاء الولايات المتحدة في الحلف "يأخذون على محمل الجد أي خرق للمعاهدة، لذلك نحن جادون جدا بشأن موضوع قلقنا"، مشيرا إلى أهمية جمع المعلومات الاستخباراتية لمراقبة مدى الالتزام ببنود اتفاقيات الحد من الأسلحة.

واتهم ستولتنبرغ، استنادا إلى "معلومات استخباراتية" قدمتها واشنطن للحلف، روسيا بخرق معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة عام 1987، بعد شروعها في نشر صواريخ مجنحة من نوع 9M729 "نوفاتور".

بعد ذلك، هددت مندوبة الولايات المتحدة لدى الحلف، كاي بايلي هاتشيسون، روسيا باستهداف منظومةَ صواريخ روسية مجنحة متوسطة المدى.

المصدر: وكالات