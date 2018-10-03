بومبيو يعلن فسخ معاهدة الصداقة الموقعة مع إيران عام 1955
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصداقة الموقعة مع إيران عام 1955.
وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء أن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يأتي ردا على ما اعتبره "استغلال إيران لمحكمة العدل الدولية".
واعتبر بومبيو الشكوى التي رفعتها طهران ضد واشنطن أمام محكمة العدل الدولية "اعتداء على الولايات المتحدة".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستستفيد من فسخ المعاهدة، مشيرا إلى أن إيران كانت تستغل هذه المعاهدة لسنوات طويلة.
يتبع..
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