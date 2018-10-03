ترامب يسخر من المدّعية على مرشّحه للمحكمة العليا بالتحرش الذي لم تذكر مكانه أو زمانه

سخر الرئيس الأمريكي علانية من المدعية على مرشحه لعضوية المحكمة العليا القاضي بريت كافانو، بالاعتداء عليها جنسيا قبل 36 عاما مشيرا إلى افتقار شهادتها أمام مجلس الشيوخ للدّقة.

وقال دونالد ترامب خلال تجمّع انتخابي في الميسيسيبي: "لقد احتسيت زجاجة بيرة، لقد احتسيت زجاجة بيرة..."، مقلّدا بذلك الأستاذة الجامعية كريستين بلازي فورد التي روت الأسبوع الماضي أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ "وقائع الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له حين كانت في الخامسة عشرة من عمرها على يد بريت كافانو الذي كان مخمورا يومها وعمره 17 عاما كذلك".

وأضاف ترامب: "كيف عدت إلى منزلك؟ لا أتذكر. كيف ذهبت إلى المكان؟ لا أتذكر. قبل كم سنة حدث ذلك؟ لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف".

وتابع: "في أي حي حدث ذلك؟ لا أعرف. أين يقع المنزل؟ لا أعرف. في الطابق الأول أم الأرضي، أين؟ لا أعرف، ولكني احتسيت زجاجة بيرة، هذا هو الشيء الوحيد الذي أتذكّره".

وأعرب ترامب عن أسفه لأن "حياة رجل صارت في حالة يرثى لها، ودمرت" بسبب هذا الاتهام.

وقالت الباحثة كافانو أمام لجنة العدل الخميس إنها واثقة بنسبة 100% بأن من اعتدى عليها جنسيا هو بريت كافانو، الأمر الذي نفاه الأخير مؤكدا أمام اللجنة نفسها براءته.

وفي شهادتها كانت فورد صريحة بأنها لا تذكر الكثير من التفاصيل عن مكان وزمان الاعتداء، وهو ما أخذه عليها كافانو الذي بنى دفاعه عن نفسه على ثغرات في ذاكرة المدعية، وعدم قدرتها على تحديد الأمكنة والأوقات في شهادتها.

المصدر: وكالات