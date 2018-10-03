واشنطن تتعهد للناتو بمساندته على الجبهة السبرانية مع روسيا

أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لوضع كل ما لديها من خبرات إلكترونية في متناول الناتو، لدعمه في جهوده الرامية إلى "لجم" روسيا ومواجهة قدراتها السبرانية وتدخلها في الإنترنت.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي كاثرين ويلبارجر قولها: "سنعلن رسميا في القريب، أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد الناتو ومساعدته بكافة الإمكانيات السبرانية المتوفرة لديها، في حال طلب الحلف منا ذلك".

وأضافت أن هذا العرض سيمثل رسالة إلى موسكو التي يجب عليها، أن تدرك أن الناتو يستطيع التصدي للنشاطات والتصرفات العدوانية الروسية في الإنترنت، كما ستساعد واشنطن وحلفاءها في صياغة سياسة سبرانية أكثر انسجاما.

With an eye on Russia, U.S. pledges to use cyber capabilities on behalf of NATO https://t.co/DFPM7dO9az — Reuters Top News (@Reuters) 3 октября 2018 г.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر البنتاغون أول استراتيجية للأمن السبراني في عهد إدارة دونالد ترامب أشير إلى روسيا فيها، كأحد التهديدات الإلكترونية الرئيسية على الولايات المتحدة وحلفائها.

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وفي أغسطس، اعتبر وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون أن "موسكو تشكل تهديدا للدول في جميع أنحاء العالم".

المصدر: لينتا رو