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واشنطن تتعهد للناتو بمساندته على الجبهة السبرانية مع روسيا

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واشنطن تتعهد للناتو بمساندته على الجبهة السبرانية مع روسيا
Reuters Rick Wilking
ارشيف
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أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لوضع كل ما لديها من خبرات إلكترونية في متناول الناتو، لدعمه في جهوده الرامية إلى "لجم" روسيا ومواجهة قدراتها السبرانية وتدخلها في الإنترنت.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي كاثرين ويلبارجر قولها: "سنعلن رسميا في القريب، أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد الناتو ومساعدته بكافة الإمكانيات السبرانية المتوفرة لديها، في حال طلب الحلف منا ذلك".

وأضافت أن هذا العرض سيمثل رسالة إلى موسكو التي يجب عليها، أن تدرك أن الناتو يستطيع التصدي للنشاطات والتصرفات العدوانية الروسية في الإنترنت، كما ستساعد واشنطن وحلفاءها في صياغة سياسة سبرانية أكثر انسجاما.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر البنتاغون أول استراتيجية للأمن السبراني في عهد إدارة دونالد ترامب أشير إلى روسيا فيها، كأحد التهديدات الإلكترونية الرئيسية على الولايات المتحدة وحلفائها.

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وفي أغسطس، اعتبر وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون أن "موسكو تشكل تهديدا للدول في جميع أنحاء العالم".

المصدر: لينتا رو

 

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