طهران ترحب بتأييد محكمة العدل الدولية شكواها على واشنطن

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار محكمة العدل الدولية المؤيد لشكوى طهران على واشنطن، يثبت أن الأخيرة باتت أكثر عزلة في العالم نتيجة لسياساتها الخاطئة والمتطرفة.

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وأفاد مراسلنا بأن الخارجية الإيرانية اعتبرت أن قرار المحكمة يثبت ظلم العقوبات الأمريكية وعدم مشروعيتها، وأضافت أن على واشنطن أن تكف عن عادتها الخاطئة، وإدمانها على فرض العقوبات الظالمة وغير القانونية ضد دول وشعوب العالم.

روحاني: بلادنا ترفض أن تعمل تحت إمرة الولايات المتحدة

وأفاد مراسلنا من طهران أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قلل من تأثير العقوبات الأمريكية المرتقبة في نوفمبر المقبل على بلاده وقال إن ما كانت تريد أن تفعله في نوفمبر فعلته خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى للحوار مع إيران وعلى أي مستوى، لتقول إن الضغوط أجبرت طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لافتا إلى أن بلاده ترفض أن تعمل تحت إمرة الولايات المتحدة.

ظريف: قرار المحكمة الدولية هزيمة للولايات المتحدة

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في "تويتر" أن قرار المحكمة الدولية، هزيمة للولايات المتحدة وانتصار لسيادة القانون داعيا المجتمع الدولي إلى مواجهة "السياسة الأمريكية أحادية الجانب والمدمرة" في العالم.

UN top court rules that US must comply with obligations violated by re-imposing sanctions on Iranian people when exiting #JCPOA. Another failure for sanctions-addicted USG and victory for rule of law. Imperative for int’l community to collectively counter malign US unilateralism. pic.twitter.com/8AMGL0tqXU — Javad Zarif (@JZarif) October 3, 2018

المصدر: RT