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طهران ترحب بتأييد محكمة العدل الدولية شكواها على واشنطن

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طهران ترحب بتأييد محكمة العدل الدولية شكواها على واشنطن
AFP
طهران
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اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار محكمة العدل الدولية المؤيد لشكوى طهران على واشنطن، يثبت أن الأخيرة باتت أكثر عزلة في العالم نتيجة لسياساتها الخاطئة والمتطرفة.

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وأفاد مراسلنا بأن الخارجية الإيرانية اعتبرت أن قرار المحكمة يثبت ظلم العقوبات الأمريكية وعدم مشروعيتها، وأضافت أن على واشنطن أن تكف عن عادتها الخاطئة، وإدمانها على فرض العقوبات الظالمة وغير القانونية ضد دول وشعوب العالم.

روحاني: بلادنا ترفض أن تعمل تحت إمرة الولايات المتحدة

وأفاد مراسلنا من طهران أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قلل من تأثير العقوبات الأمريكية المرتقبة في نوفمبر المقبل على بلاده وقال إن ما كانت تريد أن تفعله في نوفمبر فعلته خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى للحوار مع إيران وعلى أي مستوى، لتقول إن الضغوط أجبرت طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لافتا إلى أن بلاده ترفض أن تعمل تحت إمرة الولايات المتحدة.

ظريف: قرار المحكمة الدولية هزيمة للولايات المتحدة

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في "تويتر" أن قرار المحكمة الدولية، هزيمة للولايات المتحدة وانتصار لسيادة القانون داعيا المجتمع الدولي إلى مواجهة "السياسة الأمريكية أحادية الجانب والمدمرة" في العالم. 

 المصدر: RT

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