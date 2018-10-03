"ترامب البرازيلي" يتقدم على منافسه

أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، تقدم المرشح اليميني جايير بولسونارو، على حساب منافسة اليساري فرناندو حداد ذي الأصول اللبنانية.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز Datafolha بخصوص الانتخابات، فإن بولسونارو حصل على 44 في المئة من تأييد الناخبين، مقابل 42 في المئة لمنافسه فرناندو حداد.

وهذا أحدث استطلاع يتوقع تقدم بولسونارو، الذي ينتمي لليمين المتطرف على منافسه حداد في الجولة الأولى.

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وبولسونارو البالغ من العمر 63 عاما يبدي إعجابا شديدا بالحكم الديكتاتوري العسكري الذي شهدته البلاد (1964-1985) ويطلق باستمرار تصريحات عنصرية ومناهضة للنساء والمثليين.

وقد أثار بولسونارو غضب الكثيرين في البرازيل بسبب تصريحاته ضد المثليين وغيرها من المواقف العنصرية. لكن الملايين من مؤيديه وأنصاره في وسائل التواصل الاجتماعي، يرونه منقذا لبلد يعاني من تفشي الجريمة. ويطلق عليه الكثيرون اسم ترامب البرازيلي.

ومن المقرر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد القادم، وفي حال لم تحسم بالأغلبية، فسيتم تحديد الفائز في الجولة الثانية، المرجح إقامتها في 28 أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات