 
مباشر
عاجل
وزير الطاقة السعودي: الرئيس بوتين والملك سلمن اتفقا على تقريب المواقف حول توازن سوق النفط

"ترامب البرازيلي" يتقدم على منافسه

أخبار العالم

AFP EVARISTO SA
المرشح للرئاسة في البرازيل جايير بولسونارو- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvfn

أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، تقدم المرشح اليميني جايير بولسونارو، على حساب منافسة اليساري فرناندو حداد ذي الأصول اللبنانية.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز Datafolha بخصوص الانتخابات، فإن بولسونارو حصل على 44 في المئة من تأييد الناخبين، مقابل 42 في المئة لمنافسه  فرناندو حداد.

وهذا أحدث استطلاع يتوقع تقدم بولسونارو، الذي ينتمي لليمين المتطرف على منافسه حداد في الجولة الأولى.

إقرأ المزيد
مظاهرة للنساء البرازيليات ضد المرشح للرئاسة اليميني المتطرّف جايير بولسونارو مرشح اليمين البرازيلي المتطرف يهدد بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات

وبولسونارو البالغ من العمر 63 عاما يبدي إعجابا شديدا بالحكم الديكتاتوري العسكري الذي شهدته البلاد (1964-1985) ويطلق باستمرار تصريحات عنصرية ومناهضة للنساء والمثليين.

وقد أثار بولسونارو غضب الكثيرين في البرازيل بسبب تصريحاته ضد المثليين وغيرها من المواقف العنصرية. لكن الملايين من مؤيديه وأنصاره في وسائل التواصل الاجتماعي، يرونه منقذا لبلد يعاني من تفشي الجريمة. ويطلق عليه الكثيرون اسم ترامب البرازيلي.

ومن المقرر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد القادم، وفي حال لم تحسم بالأغلبية، فسيتم تحديد الفائز في الجولة الثانية، المرجح إقامتها في 28 أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد لحظات مؤثرة لإخراج إندونيسي ظل 4 أيام تحت الأنقاض