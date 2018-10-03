صورة لبوتين وترامب وأردوغان أداة في المواجهة السياسية في سويسرا

أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويسري عشية الاستفتاء على أولوية التشريع الوطني أمام القانون الدولي، منشورات بلغات سويسرا الـ3 ظهرت فيها صور رؤساء روسيا والولايات المتحدة وتركيا.

في سويسرا، حيث يتم حل العديد من القضايا من خلال الاستفتاء سيجري في 25 نوفمبر المقبل، التصويت على مبادرة من حزب الشعب السويسري لإعطاء الأولوية للقانون الوطني أمام القانون الدولي.

ولكن القوة السياسية الكبرى الأخرى في البلاد، وهي الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويسري، قررت معارضة هذه المبادرة ودعت المواطنين للتصويت ضدها، مستخدمة في ذلك ملصقات استفزازية "تدعو سويسرا لمحاربة تسلط ترامب وبوتين وأردوغان".

Pour lancer la campagne contre l'initiative de l'UDC, le PS sort une affiche provocatrice où elle appelle à une Suisse qui résiste aux trois autocrates Trump, Poutine et Erdogan. https://t.co/YznxliHeM5 — Le Matin (@Lematinch) 2 октября 2018 г.

واعتبرت المتحدثة باسم الحزب فاليري بيل كارار أن "الرؤساء الثلاثة بسياساتهم، يسهمون في إضعاف الحماية الدولية ومبدأ التعددية".

وقالت، إن "كل واحد منهم على طريقته يعرض حقوق الإنسان وحماية الأقليات للخطر. ومبادرة حزب الشعب السويسري تسير في هذا الاتجاه أيضا، ونحن نرغب بمقاومتها".

المصدر: RT عن Le Matin