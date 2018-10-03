نصف مليار دولار نقلت من إيران إلى حسابات يهود في الولايات المتحدة عبر تركيا!

أصدرت النيابة العامة التركية أمرا باعتقال 417 شخصا يشتبه بتورطهم في قضية غسيل أموال ونقل مليارين ونصف مليار ليرة تركية إلى حسابات بالخارج معظمها تعود ليهود إيرانيين في أمريكا.

وتقدر هذه الأموال بـ419 مليون دولار، حسب شبكة "سي إن إن" الناطقة بالتركية.

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وذكرت وسائل الإعلام أن شرطة إسطنبول شنّت مداهمات في عدد من الأقاليم واعتقلت الكثيرين وفتشت ممتلكات البعض، فيما قال كبير ممثلي الادعاء في إسطنبول إن عمليات المداهمة شملت الذين "استهدفوا الأمن الاقتصادي والمالي للجمهورية التركية".

وورد في بيان لكبير ممثلي الادعاء في إسطنبول أن المشتبه بهم متهمون بغسيل الأموال و"تشكيل عصابة" و"خرق قانون مكافحة تمويل الإرهاب"، مضيفا أن هؤلاء حصلوا على عمولات مقابل إرسال الأموال إلى 28088 حسابا خارج البلاد.

أما وكالة "الأناضول" فقد أفادت بأن السلطات اعتقلت 216 شخصا من المشتبه بهم حتى الآن ضمن عمليات نفذت في 40 إقليما.

شبكة "هابرترك" بدورها أعلنت بعد ساعات من نشر الخبر، أن المشبوهين قاموا بجمع الدولارات من أسواق العملة الإيرانية ونقلوها إلى تركيا، وقاموا بعد ذلك بتحويل ما يقارب نصف مليار دولار إلى 28088 حسابا تعود ليهود إيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.

وأشير أيضا إلى أن التحويلات جرت من خلال فروع بنوك مختلفة وأجهزة صراف آلي منذ الأول من ينار 2017 وبحد أدنى قدره خمسة آلاف ليرة لكل حوالة.

المصدر: مهر