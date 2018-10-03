إيران تسعى لتبديد "سوء التفاهم" الحاصل مع فرنسا
AFP
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دعت طهران باريس إلى محادثات تبدد ما وصفته بـ"سوء التفاهم" والـ"خطأ" الحاصل بعد اتهام فرنسا إيران، بالتخطيط لعملية إرهابية استهدفت معارضين إيرانيين في ضواحي باريس مؤخرا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في حديث لوكالة فرانس برس: "إذا كان هناك سوء تفاهم حول أمر غير موجود، سواء كان ذلك مؤامرة مدبرة من آخرين أو خطأ، فيمكننا الجلوس والتحدث عن ذلك"، مضيفا أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي الدبلوماسية ولا نعرف طرقا أخرى".
المصدر: أ ف ب
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