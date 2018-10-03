ليبيا تعيد 77 مهاجرا سنغاليا إلى وطنهم

أعلن مكتب مباحث الجوازات في مدينة زوارة الليبية، عن إعادة 77 مهاجرا سنغاليا إلى بلادهم، في إطار برنامج العودة الطوعية المستمر تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة.

وقال المكتب في بيان على صفحته في فيسبوك: "قامت وحدة الترحيل بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بزواره، وبالتعاون مع أعضاء مباحث الجوازات فرع زواره بترحيل 77 مهاجرا سنغاليا".

وأشار المكتب إلى أنه "جرى تقسيم المهاجرين إلى مجموعتين، الأولى تضم 60 مهاجرا وتتجه إلى مركز الهجرة غير القانونية بمطار مدينة مصراته للسفر جوا، والثانية وضمت 16 مهاجرا إلى طريق السكة في العاصمة طرابلس للسفر برا".

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وتنظم السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة رحلات خاصة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وخصوصا الوافدين من دول إفريقية.

واستغل المهربون الفوضى التي عمّت ليبيا منذ 2011 لتوجيه عشرات آلاف المهاجرين سنويا إلى إيطاليا التي تبعد 300 كم عن السواحل الليبية.

لكن الكثيرين من المهاجرين يفشلون في إتمام رحلاتهم ويجدون أنفسهم وسط أوضاع تهدد أمنهم مع تعذر العثور على عمل وموارد في ليبيا، فيختارون العودة إلى بلادهم.

المصدر: وكالات