كلينتون تشبّه "التدخل الروسي" باعتداءات 11 سبتمبر

جددت المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون انتقاداتها للرئيس دونالد ترامب، وشبّهت التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، باعتداءات 11 سبتمبر.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن كلينتون قولها أمس الثلاثاء، إن "كلا الحالتين تمثلان اعتداء خارجيا على الولايات المتحدة، إلا أنه في الحالة الثانية لم يحرك الرئيس ساكنا".

وعبّرت كلينتون مجددا عن ثقتها بأن "التدخل الروسي" أثر فعلا في نتائج الاقتراع، وقالت إن ما تعتبره "تملّص ترامب من معالجة هذا التدخل يمكن تشبيهه بما لو قال الرئيس الأسبق جورج بوش إثر أحداث 11 سبتمبر: ليس لدي وقت لأهتم بهذا الموضوع. كان شيئا مروعا، ونشعر بالحزن، وسنعيد بناء نيويورك والبنتاغون لكن لن نعير اهتماما لما حدث".

وأضافت: "هذا هو ما تتحول إليه الأمور حاليا".

وتتهم دوائر سياسية واسعة في الولايات المتحدة روسيا بالتدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية عام 2016، لكن الجمهوريين خلافا للديمقراطيين يعتبرون أن هذا التدخل لم يؤثر في نتائج التصويت الذي فاز فيه ترامب بفارق ضئيل.

وتنفي موسكو كل الاتهامات من هذا القبيل، مشيرة إلى أنها مسيّسة وباطلة ولا تستند لأي دليل أو برهان.

المصدر: وكالات