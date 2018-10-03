المصائب تأتي زرافات.. في إندونيسيا

استيقظ في إندونيسيا اليوم الأربعاء، بركان جبل سوبوتان في جزيرة سولاويسي المنكوبة بالزلزال، قاذفا الرماد البركاني إلى ارتفاع 4 كيلو مترات.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث في إندونيسيا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن الرماد المتصاعد من البركان لا يشكل تهديدا لحركة الطيران، بعد أن كانت قد حذرت الطائرات في وقت سابق من خطر الرماد المنبعث على حركة الملاحة الجوية.

وأشارت إلى أن مستوى التأهب للبركان يظل عند درجة واحدة أقل من المعدل الطبيعي مع وجود منطقة استبعاد للمواطنين على مسافة 4 كيلومترات، منوهة بضرورة حذر السكان المحليين من خطر التدفقات الطينية المتوقع حدوثها بعد ثوران البركان.

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ويقع البركان الذي يبلغ ارتفاعه 1785 مترا على الطرف الشمالي من جزيرة سولاويسي، وسبق وثار في فبراير عام 2016، قاذفا أعمدة رماد وغازات كثيفة.

ويأتي ثوران البركان بعد أيام قليلة على أمواج تسونامي قوية اجتاحت مدينتي بالو ودونغالا في جزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجة، ما أسفر عن مصرع 1203 أشخاص غالبيتهم في مدينة بالو.

المصدر: وكالات