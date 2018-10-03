الشرطة تقتل 10 سجناء فرّوا من حبسهم في البرازيل

ذكرت صحيفة "بيريوديكو" البرازيلية أن الشرطة قتلت عشرة سجناء استطاعوا الفرار، في خضم اشتباكات مع الشرطة لإخماد عصيان نظمه نزلاء أحد سجون ولاية توكانتينس شمال شرقي البلاد.

وذكرت الصحيفة أن السجناء نظموا عصيانهم في سجن Barra da Grota في بلدة أراغوينا الثلاثاء وتمكنوا خلال ذلك من ارتهان معلم كان يلقي درسا في السجن، والاستيلاء على أسلحة بعض الحراس.

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وأضافت أن ما لا يقل عن 20 سجينا استطاعوا الفرار ونظمت حملة للقبض عليهم أسفرت عن مقتل 10 منهم، فيما لا يزال الـ10 المتبقون فارّين.

المصدر. نوفوستي